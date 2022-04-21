Англичане оставили себя без серебра и икры из России

Власти Великобритании запретили ввоз серебра, икры, деревянных изделий и некоторых других товаров из России. Об этом сообщили на сайте пресс-службы британского МИД.

«Новые санкции, объявленные сегодня министром международной торговли Анн-Мари Тревельян и канцлером казначейства Риши Сунаком, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру», — написали представители ведомства.

Также британские власти хотят ограничить импорт 35 других товаров. Для этого английское правительство повысило ввозные налоги. Мера коснулась не только российских, но и белорусских товаров.

«Мы также увеличим тарифы на 35% на товары из России и Белоруссии на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук», — сообщили в британском МИД.

Это не первые ограничения на ввоз российских товаров в Англию. Власти Великобритании 13 апреля запретили импорт стали и чугуна из России.