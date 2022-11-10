Мир 10 ноября 2022, 13:37 Великобритания заморозила активы России на 21 млрд долларов Британское управление санкций насчитало 21 млрд долларов замороженных активов России РИА «Новости»

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С начала спецоперации Великобритания заморозила почти 21 миллиард долларов российских активов. Такую сумму назвало Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), сообщил ТАСС.

Ведомство обновило данные. В последнем отчете речь идет о 18,39 миллиарда фунтов, или 20,95 миллиарда долларов. В сентябре прошлого года под арестом были активы на сумму в два раза больше нынешней — 44,5 миллиарда фунтов, или 50,7 миллиарда долларов.

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Великобритания ввела санкции не только против России. Общая сумма активов других стран, замороженных британцами, составила 12,4 миллиарда фунтов, или 14,13 миллиарда долларов.

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Россия объявила об очередном пакете санкций против иностранных компаний. Она запретила сделки в области военно-технического сотрудничества с 74 юрлицами из недружественных стран. Например, в черный список попал британский поставщик авиатехники Hazel UK Limited.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее признал, что антироссийские санкции навредили немцам, сообщило Nation News. Он назвал их необходимым инструментом конфликта.