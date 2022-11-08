Производители оружия, оптики и электроники. Россия наложила санкции на 74 компании Запада | 360°

Мир 08 ноября 2022, 11:24 Производители оружия, оптики и электроники. Россия наложила санкции на 74 компании Запада Правительство России ввело санкции против 74 военно-технических иностранных компаний Википедия

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Россия ввела против 74 иностранных компаний специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества. Под санкции попали юрлица Великобритании, Канады, Болгарии и других стран. Постановление опубликовали на сайте кабмина.

В черный список включили производителя и экспортера огнестрельного оружия Arsenal JSCo из Болгарии, Bumar-Labedy из Польши, которая в числе прочего занималась переоборудованием танков Leopard 2, производителя ствольной артиллерии ZTS Special a.s. из Словакии, поставщика авиатехники Hazel UK Limited из Великобритании.

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Кроме того, санкции наложили на производителя военно-морской электроники и систем Atlas Elektronik из Германии, разработчика приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптической техники Newcon International LTD из Канады, торговую компанию Montenegro Defence Industry из Черногории, продавца тактического снаряжения Baltic Armament OU из Эстонии и другие предприятия.

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Правительство запретило проводить с ними сделки в области военно-технического сотрудничества. Ответственной за пополнение списка назначили Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. По ее рекомендации правительство также будет разрешать некоторые операции с попавшими под санкции компаниями и подконтрольными им организациями.