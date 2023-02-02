Мир 02 февраля 2023, 01:59 Россия опровергла поставки оружия Северной Кореей для ЧВК «Вагнер» Посол России в КНДР Мацегора: Северная Корея не поставляла оружие для ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Заявления США о том, что Северная Корея в ноябре 2022 года поставила оружие для ЧВК «Вагнер» являются ложными. Об этом посол России в КНДР Александр Мацегора заявил в интервью РБК.

Мацегора прокомментировал заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, который заявил о поставках Пхеньяном оружия вагнеровцам.

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«Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — отметил он.

Ранее Джон Кирби заявил, что Северная Корея якобы занимается поставкой оружия для ЧВК «Вагнер». Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, отметил, что у него нет «какой-либо дальнейшей информации» по этому поводу.

СМИ сообщили, что США готовы выделить еще 2,2 миллиарда долларов на предоставление очередного пакета военной помощи Украине. ВСУ впервые получат ракеты большей дальности, боеприпасы и другие виды оружия. При этом не уточнялось, какие именно ракеты планируется поставить ВСУ.