Мир 12 апреля 2024, 13:10 Обход санкций в ЕС стал уголовным преступлением Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций РИА «Новости»

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Евросоюз внес обход принятых объединением ограничений или помощь в этой деятельности в число уголовных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Совет ЕС сегодня принял закон, который охватывает общеевропейские минимальные правила преследования за обход или нарушение санкций ЕС в государствах — членах организации», — заявили в пресс-службе.

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В документе говорится, что уголовными преступлениями будут считать, например, осуществление запрещенной финансовой деятельности, торговлю подсанкционными товарами или помощь в обходе запрета на поездки.

Теперь законопроект должны опубликовать в официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу в течение 20 суток.

В марте инициативу одобрил Европарламент. Эксперты не исключили, что он поможет сообществу конфисковать заблокированные российские частные активы.