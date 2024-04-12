12 апреля 2024, 13:10
Обход санкций в ЕС стал уголовным преступлением
Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций
Евросоюз внес обход принятых объединением ограничений или помощь в этой деятельности в число уголовных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
«Совет ЕС сегодня принял закон, который охватывает общеевропейские минимальные правила преследования за обход или нарушение санкций ЕС в государствах — членах организации», — заявили в пресс-службе.
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В документе говорится, что уголовными преступлениями будут считать, например, осуществление запрещенной финансовой деятельности, торговлю подсанкционными товарами или помощь в обходе запрета на поездки.
Теперь законопроект должны опубликовать в официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу в течение 20 суток.
В марте инициативу одобрил Европарламент. Эксперты не исключили, что он поможет сообществу конфисковать заблокированные российские частные активы.
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