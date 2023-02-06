Мир 06 февраля 2023, 09:45 Великобритания вне Евросоюза стала неинтересной США Обозреватель WP Закария: после Brexit Великобритания стала островной нацией без авторитета

Читать 360tv в

После выхода из Евросоюза Великобритания потеряла политический вес и превратилась в островное государство, с чьим мнением не считаются. США списали ее со счетов, заявил в колонке на страницах The Washington Post обозреватель Фарид Закария.

Третья годовщина Brexit, по его словам, совпала с публикацией безрадостного для британского правительства прогноза Международного валютного фонда. Страна станет единственным членом G7 с отрицательным ростом экономики и покажет результаты хуже, чем Россия под действиями всевозможных санкций. Фарид Закария связал это с выходом из Евросоюза и заявил, что поддержка национальной идеи в ущерб экономике стала сознательным выбором британцев.

Реклама

Исследование Bloomberg Economics показало, что британский ВВП установился бы на 4% выше, чем теперь, если бы страна осталась в Евросоюзе. Великобритания отстала от других крупных стран почти по всем экономическим показателям, от инвестиций в бизнес до экспорта и занятости.

Реклама

«Эффекты Brexit выходят за рамки экономики. <…> Великобритания превратилась в среднестатистическую островную нацию, не имеющую достаточного веса, чтобы иметь значение самостоятельно определять повестку дня», — сказал журналист.

Премьер-министры от Маргарет Тэтчер до Дэвида Кэмерона считали Великобританию одним из ведущих игроков на мировой политической арене, хотя признавали, что она не станет такой же сверхдержавой, как США и Китай. Страна имела влияние в Евросоюзе как одна из трех его крупнейших экономик, а теперь превратилась, по словам Фарида Закарии, в Маленькую Англию. Он заявил, что даже американские политики не находят времени на контакты с ней.