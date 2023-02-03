Мир 03 февраля 2023, 09:02 Журналисты сравнили прогноз МВФ по экономике Великобритании и России Channel 4: прогноз МВФ по экономике Великобритании хуже, чем у России под санкциями РИА «Новости»

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Экономика Великобритании в 2023 году окажется в худшем положении, чем российская, несмотря на санкции. Отчет Международного валютного фонда проанализировал Channel 4.

«Прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — сказали в сюжете.

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Великобритания станет единственным членом G7 с отрицательным ростом экономики — этот показатель упадет больше чем на 0,5%. Специалисты предупредили правительство о риске рецессии. Отчасти, уверены журналисты, это связано с более высокими, чем в других странах, налогами и процентными ставками, а также с третьей годовщиной выхода из Евросоюза.

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В России, против которой ввели несколько пакетов санкций, наоборот, предсказали рост ВВП на 0,3%, а в 2024 году — еще на 2,1%. Потолок цен на нефть не скажется на экспорте, так как поставки перенаправили в страны, которые не поддержали ограничение. Канцлер казначейства от оппозиции Рейчел Ривс заявила, что пока весь мир растет, британская экономика катится вниз.