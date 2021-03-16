Великобритания увеличит ядерный арсенал из-за России и Китая

Британские власти решили увеличить число ядерных головок для ракет на 40%, чтобы «эффективнее противостоять угрозам со стороны России и Китая». Об этом сообщило издание The Guardian.

Как пишет газета со ссылкой на Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, руководство страны планирует увеличить число боеголовок для ракет Trident II, которыми вооружены подводные лодки, с 180 до 260. На это, по данным The Guardian, уйдет порядка 10 миллиардов фунтов стерлингов.

В документе говорится, что Великобритания находится на пороге новой гонки вооружений, а решение об увеличении числа ядерных боеголовок приняли на фоне «расширяющегося диапазона технологических и доктринальных угроз».

«Минимальный, надежный, независимый ядерный запас, предназначенный для сдерживания [внешних угроз] и защиты НАТО, остается важным для обеспечения нашей безопасности и безопасности наших союзников», — приводит издание выдержку из обзора. Еще в документе говорится, что у Великобритании самый маленький запас ядерного оружия по сравнению с Россией, Соединенными Штатами и Китаем.

На прошлой неделе, в преддверии выхода Комплексного обзора, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб побывал в Таллине, где обсудил со своей эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс и главой прибалтийского государства Керсти Кальюлайд региональную безопасность.