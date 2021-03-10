Глава британского МИД приедет в Эстонию, чтобы обсудить исходящую от России опасность

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб приедет в Эстонию с визитом 10 марта. Он посетит Таллин накануне выхода в Лондоне «Комплексного обзора» (Integrated Review). В документе будет описан новый подход к внешней и внутренней политике Соединенного Королевства.

Как сообщило эстонское издание ERR со ссылкой на информацию из посольства Великобритании в Таллине, Рааб уже заявил о «российской угрозе», которую все отчетливее ощущают ее страны-соседи.

«Соединенное Королевство плечом к плечу стоит рядом со своими близкими партнерами в Балтийских и Северных странах, как в военной сфере, так и выступая против дезинформации, которую распространяет Россия, и ее дестабилизирующей региональной деятельности», — сказал Рааб.

Он встретится с президентом Керсти Кальюлайд и главой эстонского МИД Эвой-Марией Лийметс. Темами обсуждения станут региональная безопасность и выход из кризиса COVID-19.

Ожидается, что в ходе визита будет подписано соглашение о дружественных намерениях между странами.

На днях СМИ сообщили, что 63% эстонских подростков готовы взять в руки с оружие. Заведующий Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский предположил, что нагнетанием тревоги и русофобией официальный Таллин пытается отвлечь молодежь от внутренних проблем.