Мир 01 апреля 2023, 13:54 Великобритания сравнила Концепцию внешней политики России с первоапрельской шуткой МИД Британии сравнил новую Концепцию внешней политики России с первоапрельской шуткой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел Великобритании сравнило обновленную Концепцию внешней политики России с шуткой на 1 апреля. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

МИД опубликовал скриншот с постом российского внешнедипломатического ведомства. В нем сказано, что политика страны на мировой арене является прагматичной, последовательной, предсказуемой, открытой и миролюбивой и основана на нормах и универсальных принципах международного права.

Реклама

«День дурака завтра», — указали в подписи к публикации британского МИД, которая появилась вечером 31 марта.

Президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности, где обсудили новую версию Концепции внешней политики России, обозначил главные цели документа: продвижение роли государства в решении международных проблем при формировании многополярного мира, а также укрепление суверенитета.