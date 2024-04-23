Мир 23 апреля 2024, 23:53 Великобритания решила тратить на оборону больше всех в Европе Сунак: оборонная промышленность Британии перейдет в военный режим РИА «Новости»

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Великобритания увеличит расходы на армию и флот до 2,5% ВВП. Таким образом, оборонный бюджет страны переводят в военный режим, заявил британский премьер-министр Риши Сунак. Его процитировал польский портал Interia.

«Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны», — заявил он.

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По словам премьера, на протяжении шести лет Британия будет активно вкладывать дополнительные средства в развитие собственного ОПК и увеличит финансовые расходы на оборонную помощь Украине.

Сунак заверил, что после перевода британской оборонной промышленности «в режим войны», Соединенное Королевство станет «самой большой оборонной державой в Европе».

По данным издания, что британский премьер-министр пообещал предоставить Украине более 618 миллионов долларов, а также отправить 400 единиц техники, 400 миллионов боеприпасов и систему противовоздушной обороны Storm Shadow.

Ранее Сунак заявил, что в 2025 году Великобритания направит свои истребители Typhoon в Польшу.