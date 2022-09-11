Мир 11 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber Великобритания превратится в посмешище из-за Трасс — СМИ Bloomberg: новый премьер Трасс может привести Британию к катастрофе РИА «Новости»

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может привести страну к катастрофе, заявило агентство Bloomberg. Не исключено, что государство не справится с чередой кризисов, окажется униженным или вовсе превратится в посмешище.

Трасс, отметили в материале, придется иметь дело с огромной инфляцией, расшатанными коммунальными службами, ростом цен на энергоносители и падением уровня жизни.

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Премьер обладает слишком слабыми лидерскими качествами, чтобы справиться со всеми сложностями. Кроме того, у Трасс отсутствуют четкие убеждения, она непрофессионально относится к работе и страдает завышенной самооценкой.

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С тех пор, как в 2021 году Лиз Трасс стала министром иностранных дел, она «продемонстрировала больше мастерства в фотосъемке, чем в решении серьезных вопросов».

Опросы в правящей Консервативной партии показали, что ее представители предпочли бы остаться с «опальным, но бесстыдным предшественником Трасс» Борисом Джонсоном.

Бывший член парламента от Тори Мэтью Пэррис, который проходил политическую стажировку в штабе премьер-министра Маргарет Тэтчер, назвал Трасс сумасшедшей.

Она пытается равняться на Маргарет Тэтчер, что выражается в чересчур агрессивных высказываниях. Однако Тэтчер при этом с большой осторожностью продумывала все политические шаги.

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