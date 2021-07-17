Тimеs: британские спецподразделения подготовили тайную миссию против России и Китая

«Силы спецназначения» в Великобритании будут проводить опасные операции по противостоянию другим странам, в том числе России и Китаю. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

Новые операции готовят особая воздушная и лодочная службы. Сам Марк Тоттен планирует возглавить силы морской пехоты, которые будут помогать спецподразделениям бороться с угрозами — в первую очередь с терроризмом и наемниками. Операции будут проходить не только в Великобритании, но и по всему миру.

Макр Тоттен заявил, что в первую очередь нужно будет сосредоточиться на заданиях против России и Китая. Для этого бойцам потребуется перенять опыт других «настоящих специалистов».

«А мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками», — отметил Тоттен.

Возможно, новые подразделения будут работать в тесном контакте с британской службой разведки MI6. Основной их целью станет слежка за военными России и КНР.

Источники в армии добавили, что задачей будущих сил может стать подготовка военно-морского флота разных стран для защиты от Китая. Учения будут проходить в водах у Южно-Китайского моря.

В конце июня британский эсминец Defender внезапно пересек российскую границу недалеко от мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль сначала отправил гостю предупреждения, а потом начал залпы. В Минобороны Великобритании заявили, что эсминец мирно проходил через воды Украины и никто по нему не стрелял, а Россия в этот момент просто проводила учебные маневры.