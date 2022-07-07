Великобритания простится с Джонсоном? Как отразится смена власти на диалоге с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сегодня может уйти в отставку, заявили источники Би-би-си. Из правительства страны уже уволились 50 политиков. И хотя премьер ранее говорил, что не покинет пост, ситуация стремительно изменилась. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев в беседе с «360» рассказал о том, как отразится возможная смена британской власти на отношениях страны с Россией.

«Сегодня в Великобритании происходит довольно крупный политический кризис. Весь этот кризис связан с ролью одного человека — это Борис Джонсон. Весь политический истеблишмент Великобритании недоволен Джонсоном. Даже собственные министры отказываются от него и требуют, чтобы этот человек ушел в отставку. Ну а Борис Джонсон будет до последнего держаться за свой пост», — отметил он.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что отставка Джонсона действительно может произойти. Для Великобритании, по его словам, это будет означать одну простую вещь: что в стране так или иначе поменяется власть.

«Скорее всего, сейчас можно даже делать ставку на лейбористов и говорить о том, что следующим премьер-министром будет лейборист. Однако наверняка сложно об этом судить. Мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация с Джонсоном», — уточнил Гуреев.

Специалист добавил, что британский кризис показал, что при споре внешней и внутренней политики приоритет всегда должен отдаваться внутренним вопросам и проблемам.

«И сегодня мы можем говорить, что англичанам будет не до конфликта на территории Украины. Сегодня уже английский парламент развернется с позиции того, что вопросы украинского конфликта отойдут на второй план», — сказал собеседник «360».

Он предположил, что политические споры в Соединенном Королевстве не продлятся очень долго. Для России в целом неважно, как они разрешатся, потому что любая политическая сила, которая придет в итоге к власти, все равно будет настроена антироссийски.

«В общем, никакого нормально диалога между РФ и Великобританией в перспективе выстроиться не может. Однако сейчас мы можем увидеть другое отношение Великобритании к Украине. К примеру, лейбористы не очень поддерживают военную поддержку Украины. И здесь мы можем, наоборот, наблюдать тот факт, что будет идти процесс охлаждения, потери интереса к Украине как к государству и переход от вопросов украинского конфликта к внутренним вопросам», — заключил аналитик.