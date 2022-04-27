Великобритания поставит Украине ракеты Brimstone

Великобритания через несколько недель сможет начать поставлять Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи.

«Мы ожидали, что министр обороны вернется с заявлением в парламент, чтобы подтвердить эту возможность. Но с той скоростью, с которой наши техники работают, я рад сообщить парламенту, что мы сможем предоставить ракеты Brimstone через несколько недель», — заявил Хиппи во время выступления в парламенте.

Он добавил, что украинские власти просили предоставить им оперативно-тактические ракеты повышенной дальности. С помощью такого оружия ВСУ планируют уничтожать наземные цели. В связи с обращением британское правительство стало рассматривать вопрос поставок ракет Brimstone, написало РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти не хотят, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы страны.