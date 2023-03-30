Мир 30 марта 2023, 18:23 Великобритания опровергла увеличение поставок танков Украине Представитель премьера Великобритании не подтвердил увеличение поставки танков Украине Википедия

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Возможностей поставить на Украину в два раза больше танков, чем было заявлено, Великобритания не рассматривала. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель премьер-министра страны Риши Сунака, комментируя слова посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко.

Ранее дипломат заявил, что власти королевства, кроме обещанных 14 танков Challenger 2, предоставят украинским войскам еще столько же.

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«На данный момент мы обязались поставить роту танков Challenger 2 (14 единиц — прим. ред.) и, конечно, работаем с международными партнерами, чтобы увеличить общие поставки вооружений и помощи Украине, но никаких новых объявлений не было», — заявил представитель премьер-министра Великобритании.

Он добавил, что боевые машины уже поступили на Украину.

О прибытии на Украину британских танков Challenger 2 ранее сообщил министр обороны Алексей Резников. Он уточнил что машины передали десантно-штурмовым войскам, которые в скором времени отправятся на передовую.