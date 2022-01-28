Великобритания и Евросоюз начали подготовку к введению санкций против российских газовых проектов. Это произойдет в случае эскалации конфликта с Украиной, написал Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

Как узнали журналисты FT, новый пакет санкций разработали при поддержке США. Он направлен на то, чтобы ограничить финансирование и технологическое обеспечение новых проектов. Запреты также могут коснуться зарубежных бизнесменов, чьи корпорации инвестируют в российские газовые предприятия — это компании BP, Total и Shell.

BP принадлежит часть акций «Роснефти», Total инвестирует в 20% «Ямал СПГ», а Shell в прошлом году договорилась о сотрудничестве с «Газпромом» на пять лет. Также у них с «Газпром нефтью» есть совместное дело на Гыдане.

FT написало, что этими решениями западные страны планируют нанести основной удар по главной отрасли России, зависимой от международных технологий и совместных предприятий, и подобные ограничения могут быть не последними, если Россия «продолжит наступать» на Украину.

Например, санкции могут коснуться российских банков и их возможностей обеспечивать работу с долларами. При этом официально представители США и Европы публиковать список потенциальных санкций пока отказались.