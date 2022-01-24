Великобритания начала выводить своих дипломатов из посольства на Украине

Британские власти приняли решение об эвакуации своих сотрудников и их семей из посольства в Киеве из-за возможного обострения ситуации в стране. Об этом сказано в рекомендации МИД Великобритании.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей выводятся из Киева в ответ на возрастающую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и будет продолжать выполнять основную работу», — сказано в сообщении.

Посольство работает в прежнем режиме. Уточняется, что представительство будет выполнять основные функции, в частности предоставлять услуги консульской помощи британцам на Украине.

В то же время украинский МИД прокомментировал решение США вывезти ряд своих дипломатов из Киева. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что американское посольство продолжит работать, а отъезд диппредставителей необязателен.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения», — сказал Николенко «Интерфаксу».

Уже некоторое время западные СМИ и политики говорят о том, что Россия собирается вторгнуться на Украину и уже выставила свои войска на границе. Кремль не раз опровергал эти сообщения и подчеркивал, что передвижение военных внутри страны не должно никого беспокоить.