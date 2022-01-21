Bloomberg: США готовят эвакуацию дипломатов с Украины

Американских дипломатов готовят к эвакуации с Украины из-за эскалации на российской границе. Подготовленный план предусматривает обязательное возвращение сотрудников посольства вместе с семьями. Занятые не в основной работе представительства должны сами принять решение о возвращении домой. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Журналисты выяснили, что в посольстве США в Киеве работают около 180 американцев. Это не включает членов их семей, поэтому итоговое количество выше.

Собеседник агентства пояснил, что план эвакуации сотрудников посольства не свидетельствует о том, что США уверены в военных действиях России против Украины.

«Это просто предусмотрительные приготовления на фоне роста напряженности», — пояснил собеседник издания.

Источник в администрации президента США назвал план эвакуации обычной подготовкой на случай непредвиденных обстоятельств. Он пояснил, что в отношении находящихся на Украине американцев уже действует подобное предупреждение об ограничении поездок по стране из-за большого количества заражений коронавирусом.

Представители дипломатического корпуса Европейского союза не исключили, что дипмиссии страны ЕС тоже подготовили подобные планы эвакуации. Но никаких шагов для эвакуации сотрудников пока никто не предпринимал.

Решение об эвакуации происходит на фоне дипломатических переговоров, которые призваны сгладить обстановку. Сегодня в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Представитель американского ведомства заявил, что направит письменные ответы на предложение России о гарантиях безопасности.

По итогам переговоров Лавров заявил, что истерику вокруг Украины нагнетает Запад. Он подчеркнул, что у России нет никаких планов нападения на соседнюю страну. Но при этом действия НАТО свидетельствуют о том, что альянс воспринимает территорию Украины как свою сферу влияния.