Великобритания может ввести новый налог на соль и сахар

Великобритания может стать первой страной в мире, которая введет отдельный налог на соль и сахар. Как сообщило «РИА Новости», такое предложение вписано в Национальную продовольственную стратегию страны.

В документе поясняется, что цель такого налога — повысить здоровье населения. Эксперты считают, что введение нового налога заставит производителей снизить количество соли и сахара в их продукции. Например, уменьшить размеры порций или поменять рецепты приготовления.

«Правительство должно ввести налог в размере трех фунтов стерлингов (около 308 рублей) за килограмм сахара и налог в размере шести фунтов стерлингов (616 рублей) за килограмм соли, продаваемой для использования в обработанных пищевых продуктах или в ресторанах и предприятиях общественного питания», — отмечается в документе.

По мнению экспертов, после введения налога появятся новые доходы, которые целесообразно потратить на овощи и фрукты для малообеспеченных семей.

По предварительным расчетам, налог может уменьшить употребление сахара на 4-10 граммов на человека в день, а соли на 0,2-0,6 грамма. Это повлияло бы на калорийность принимаемой пищи, а значит, помогло бы снижению веса. В документе уточняется, что нововведение нужно включить в законы о финансах в 2024 году.

Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сразу отметил, что его не привлекает такое предложение о налогах. По его словам, в первую очередь новые меры могут «ударить по трудящимся».

Налоги на свою деятельность решил скрыть от соответствующих органов министр юстиции Франции Дюпон-Моретти. Речь идет о времени, пока он еще не вступил в должность. По данным СМИ, министр не выплатил примерно 180 тысяч евро.