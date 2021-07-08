Французского министра уличили в неуплате налогов

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти не стал указывать в налоговой декларации доходы, полученные до вступления в должность. Благодаря этому политик не уплатил налоги в размере 180 тысяч евро.

При заполнении декларации министр скрыл суммы, полученные в ходе адвокатской практики, за съемки в кино, игру в театре и написанные им книги. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Доходы Дюпона-Моретти, не вошедшие в отчетность, составили порядка 300 тысяч евро, или свыше 26,457 миллиона рублей. Налогов при этом министр не заплатил на 180 тысяч евро (15,87 миллиона в рублях).

В окружении министра признали допущенную им ошибку, но заявили, что он повторно представил налоговую декларацию за 2018–2019 годы. Газета Le Parisien добавила, что документы Дюпон-Моретти направил по собственной инициативе. Все возникшие претензии в итоге урегулировали.

Пост министра он получил в июле 2020 года. До этого Дюпон-Моретти добился успехов в адвокатуре, выступал на сцене столичного театра «Мадлен», играл в кино и писал книги.