Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поддержала идею о конфискации замороженных активов россиян в пользу Украины. Она отметила, что ведомства уже прорабатывают этот вопрос. Слова Трасс опубликовала газета The Guardian.

«Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса», — заявила Трасс.

По мнению главы МИД британскому парламенту возможно придется принять новый закон, который позволит осуществить эту задумку. Изъятые средства по словам Тасс передадут либо частным лицам в виде репарации, либо украинскому государству.

Заморозка российских активов стала одной из величайших краж в истории. Парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.