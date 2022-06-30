Заморозку российских активов назвали «одной из величайших краж в истории»

Заморозка российский активов стала одной из величайших краж в истории. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры», — сказал Венедиктов.

По его мнению, такое положение вещей ведет к саморазрушению Бретон-Вудской системы и такую тенденцию нельзя отрицать.

«Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», — отметил замсекретаря Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал антироссийские санкции Запада бездумными и безумными. По его мнению, введенные в отношении страны рестрикции дали ей новые возможности для развития.