Великобритания добавила новые пункты в список антироссийских санкций

Британские власти расширили список антироссийских санкций. Они добавили в перечень еще семь физических и юридических лиц. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Согласно решению властей Великобритании, под ограничительные меры попала дочь политолога Александра Дугина. Также в списке оказались руководители «Ньюсфронт» и аналитического центра News World International. Их деятельность связали с распространением недостоверных сведений о вооруженном конфликте на Украине.

Еще в антироссийский список санкций включили базирующийся в Турции проект United World International, написал RT. Составители перечня считают, что работа центра «дестабилизирует ситуацию на Украине, а также подрывает территориальную целостность, суверенитет или независимость страны».

Ранее санкции против России раскритиковал Комитет по иностранным делам палаты общин Великобритании. Законодатели заявили, что ограничительные меры оказались неподготовленными и непродуманными. Правительство призвали сформировать кадры, которые будут заниматься санкциями.