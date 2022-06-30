Представители британского парламента выступили с критикой режима санкций за непродуманность

Комитет по иностранным делам палаты общин Великобритании раскритиковал санкции страны из-за их непродуманность и неподготовленности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агенство сослалось на доклад, согласно которому люди из России попали под санкции. Такой порядок, по мнению авторов документа, основан не на «последовательной стратегии», а на действиях союзников.

«Первоначальная группа сторонников Кремля, попавшая под санкции, позволяет предположить, что понимание (в правительстве) того, у кого есть связи с Кремлем и какой у них финансовый профиль, ограниченно», — сказано в докладе.

Законодатели почти не увидели доказательств того, что у Великобритании имелся план или более широкая стратегия, определявшая быподход властей к санкционному вопросу. Британскому кабмину рекомендовано сформировать кадры, которые займутся санкциями.

Комитет призвал правительство прекратить незаконные финансовые операции, проводимые в Лондоне. Депутаты посчитали, что санкций недостаточно, нужно рассмотреть возможность открытия уголовных дел.

Парламентарии призвали кабмин опубликовать обзор визовой программы Tier 1 Investor и пояснить, какие меры предпримут в отношении тех, кому выдали визы «без должной осмотрительности». В частности речь идет о тех, у кого есть британское гражданство или вид нажительство.