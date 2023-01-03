Мир 03 января 2023, 22:27 Великобритания анонсировала новые поставки вооружения на Украину Премьер Британии Сунак пообещал президенту Украине Зеленскому долгосрочную поддержку Источник фото: офис президента Украины

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Вопросы продолжения долгосрочной поддержки и новые поставки вооружения обсудили в телефонном разговоре британский премьер-министр Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в официальном заявлении офиса главы правительства Великобритании.

В ходе беседы Сунак осудил атаки беспилотников на Украину, которые произошли в последние дни и подчеркнул, что продолжит оказывать стране поддержку в долгосрочной перспективе.

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В качестве подтверждения своих слов британский премьер напомнил о недавней поставке более 1000 зенитных ракет украинским военным. Сунак добавил, что сейчас продолжается работа по организации поставок дополнительной военной помощи Украине на ближайшие недели и месяцы.

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«Ведется работа, направленная на то, чтобы в ближайшие недели и месяцы передать Украине дополнительную военную технику, чтобы обеспечить ее победу на поле боя», — процитировало канцелярию Сунака издание «Политика сегодня».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем новогоднем видеообращении к жителям королевства заявил, что в 2023 году трудности для них не закончатся. Последствия конфликта на Украине продолжат влиять на жизнь всех людей, но страна будет и дальше оказывать полную поддержку Киеву.