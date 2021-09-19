Великобритании предрекли Рождество без мяса из-за дорогого газа

В Великобритании в магазинах начали пустеть полки с замороженными продуктами. Дефицит вызвало повышение цен на газ, из-за которого в стране закрылись заводы по производству сухого льда. Об этом написала газета The Sun.

Сеть продуктовых магазинов Ocado, которая является одной из крупнейших в Британии, предупредила, что из-за исчерпания запасов мяса рождественские ужины могут быть отменены. Компания заявила, что приостановила поставки замороженных продуктов из-за нехватки сухого льда, производимого из углекислого газа.

Ситуацию также осложняет нехватка рабочих. Владелец компании-производителя индейки Bernard Matthews Ранджит Сингх Бопаран заявил, что ему нужно 1000 дополнительных рабочих, а без CO2 Рождество и вовсе могут «отменить».

Помимо прочего, CO2 также используется при оглушении животных перед забоем и позволяет продлить срок хранения продуктов в вакуумной упаковке.

Два завода в Британии, расположенных в Биллингиме и Инсе, ранее приостановили работу из-за ситуации с ростом цен на газ в Европе. Компания CF Industries, которой принадлежат оба предприятия, не смогла назвать возможные сроки возобновления работы.

В Европе цены на газ в последнее время торгуются близко к рекордным значениям. Bloomberg ранее предупредил о возможном скачке цен на еду из-за энергетического кризиса.