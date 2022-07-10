Великобритании предрекли «миллионы» нищих из-за роста цен на электроэнергию

В январе 2023 года счета за электричество для домохозяйств Великобритании могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год, сообщило The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cronwall Insight. Это грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

Ценовой порог на газ и электричество, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem, уже в октябре повысится для потребителей с нынешних «рекордных» 1971 (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов стерлингов (что приблизительно равняется 240 тысяч рублей). Этот показатель поднимется до 3364 фунтов в январе 2023 года, предполагают аналитики.

Последний прогноз Cornwall Insight показал резкий рост по сравнению с предыдущими оценками, отмечается в материале.

Такой рост цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», отмечают специалисты консалтинговой компании. Британским семьям, по их словам, потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую» зиму.

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть пост главы кабмина страны и лидера Консервативной партии, напомнило ИА НСН. Поводом послужил уход более чем 50 министров правительства якобы из-за подорванного доверия к главе.