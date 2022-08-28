Веганка набросилась на мясоеда с шашлыком на демонстрации за права животных в США

Веганка оскорбила мужчину во время митинга за права животных в Нью-Йорке. Активисты требовали освободить зверей и птиц с ферм, а также перестать есть мясо. Однако один из местных жителей был не согласен с такой повесткой — он демонстративно ел шашлык, сообщила The Daily Mail.

Протест проходил рядом с магазином Nikе. Демонстранты хотели, чтобы бренд отказался от материалов животного происхождения. В какой-то момент к группе протестующих подошел мужчин с шашлыком в руках. Он встал напротив одной из участниц акции и стал есть мясо. Реакция веганки была очень бурной.

«Ты отвратительный! Кто ты по-твоему? Ты просто трус», — кричала женщина.

Однако несогласный с ее позицией мужчина продолжал есть шашлык. Он не обращал внимание на выкрики активистки.

Ученые давно пришли к выводу, что веганская диета, в которой нет мяса, вредна для костей. Такой рацион увеличивает риск переломов. У веганов более ломкие кости, поскольку им не хватает питательных веществ, имеющихся в мясе.