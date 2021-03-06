Ученые установили, что отказ от мяса вреден для костей

Веганская диета, которая исключает мясные и молочные продукты, оказалась вредна для костей. Такой рацион, как установили ученые, может привести к риску переломов.

Исследование ученых из Немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) было опубликовано в журнале Nutrients.

Веганы, как правило, имеют более слабые кости, установили ученые. Это происходит из-за нехватки питательных веществ, которые содержатся только в продуктах животного происхождения.

Ученые провели ультразвуковое исследование пяточной кости 72 человек, половина из которых ели мясо и молоко, а другая половина от этих продуктов отказывалась. Благодаря исследованию специалисты определили 12 маркеров, указывающих на состояние костей. В них входят витамины А и В6, лизин, лейцин, омега-3 жирные кислоты, селенопротеин Р, йод, кальций, магний и другие элементы.

Ученые из Хельсинского университета в Финляндии ранее пришли к выводу, что веганство для детей — не самый лучший выбор. Такая диета сильно влияет на метаболизм детей. У несовершеннолетних значительно снижается уровень незаменимых аминокислот, витаминов A и D, «хороший» холестерин. Веганская диета не включает докозагексаеновую кислоту, очень важную для развития гормональной, иммунной и нервной систем ребенка.