Мир 26 марта 2023, 01:28 Ведущий Fox News раскрыл ложь Байдена о диверсиях на «Северных потоках» Ведущий Fox News Карлсон раскрыл ложь Байдена о России и диверсиях на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Комментарии администрации Байдена о саботаже трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», возможно, являются самой нелепой ложью, сказанной правительством США за последний год. С таким высказыванием выступил журналист Такер Карлсон в эфире канала Fox News.

«Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Так зачем же Путину делать что-то подобное? Ну, нам сказали, потому что он злой», — пояснил политический обозреватель.

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Карлсон добавил, что всю ложь, которую распространяет администрация Белого дома, мгновенно подхватывают новостные агентства и преподносят эту информацию как правдивую. А если вы будете задавать лишние вопросы, то вас признают российским агентом, отметил журналист.

По его мнению, вся история оказалась слишком абсурдной, поэтому Соединенные Штаты создали единый медийный фронт для новой лжи о взрывах на «Северных потоках», считает Карлсон.

Ведущий добавил, что ранее официальный Вашингтон признал непричастность Москвы к диверсии на трубопроводах и обвинил в этом Киев. Это были украинцы, которых никто и никогда не видел, которые не связаны с администрацией Байдена, борющиеся за благое дело, без чьих-либо указаний, сыронизировал Карлсон.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что России нет смысла обследовать нитки «Северных потоков». По словам главы государства, РФ хотели провести собственное расследование не для того, чтоб обвинить кого-то в диверсии, а чтоб убедиться в безопасности и отсутствии новых угроз.