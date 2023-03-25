Мир 25 марта 2023, 22:53 Путин заявил, что России нет смысла изучать найденный на «Северных потоках» предмет Президент Путин заявил, что России нет смысла обследовать предмет на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Российским специалистам нет смысла обследовать нитки «Северных потоков», поскольку там уже поработали представители Дании. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства отметил, что оператора «Северного потока-2» — компанию Nord Stream 2 AG готовы пригласить для проведения экспертизы, однако при этом добавили, что они не нуждаются в помощи российских специалистов.

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«Ну, я думаю, что сейчас уже и нет никакой необходимости нам туда залезать, поскольку одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже все обследовали», — заявил российский лидер.

По словам президента, РФ хотела провести собственную проверку на газопроводах не для того, чтоб обвинить кого-то в диверсии, а чтоб убедиться в отсутствии угрозы новых взрывов.

Ранее Путин согласился с выводом американского журналиста Сеймура Херша, что Соединенные Штаты напрямую причастны к подрыву «Северных потоков». Он добавил, что добиться полноценного расследования будет довольно сложно, однако когда-нибудь правда откроется.