25 марта 2023, 22:53
Путин заявил, что России нет смысла изучать найденный на «Северных потоках» предмет
Президент Путин заявил, что России нет смысла обследовать предмет на «Северных потоках»
Российским специалистам нет смысла обследовать нитки «Северных потоков», поскольку там уже поработали представители Дании. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что оператора «Северного потока-2» — компанию Nord Stream 2 AG готовы пригласить для проведения экспертизы, однако при этом добавили, что они не нуждаются в помощи российских специалистов.
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«Ну, я думаю, что сейчас уже и нет никакой необходимости нам туда залезать, поскольку одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже все обследовали», — заявил российский лидер.
По словам президента, РФ хотела провести собственную проверку на газопроводах не для того, чтоб обвинить кого-то в диверсии, а чтоб убедиться в отсутствии угрозы новых взрывов.
Ранее Путин согласился с выводом американского журналиста Сеймура Херша, что Соединенные Штаты напрямую причастны к подрыву «Северных потоков». Он добавил, что добиться полноценного расследования будет довольно сложно, однако когда-нибудь правда откроется.
Дания
Газопровод Северный поток — 2
Россия
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