Мир 17 января 2023, 09:08 Ведущий Fox News предсказал закат карьеры Байдена после найденных секретных документов Ведущий Fox News Карлсон счел началом конца хранение президентом Байденом секретных файлов White House

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Конец карьеры президента США Джо Байдена может приблизить случай с хранением им секретных документов в своем гараже. Такое мнение высказал телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

«На деле это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым», — сказал ведущий.

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Он отметил, что помощники главы Белого дома до сих пор находят документы, которые их шеф оставлял в разных местах. При этом ассистенты американского президента отправляют документы в Министерство юстиции США.

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«Это нехороший знак», — резюмировал журналист.

Новые секретные документы обнаружили в особняке Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) в январе 2023 года. До этого такого рода файлы нашли в экспертном центре в Вашингтоне, который связан с президентом США. Минюст страны проведет расследование по этому поводу.