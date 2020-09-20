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    20 сентября 2020, 14:34

    Ведущие премии «Эмми» придут к победителям домой в защитных «смокингах»

    Анатолий Минкин

    Специальные защитные костюмы, которые позиционируются как «смокинги», но больше похожи на мешки для мусора, станут нарядами ведущих 72-й телевизионной премии «Эмми». Как сообщило издание Variety, наряды разработали дизайнер костюмов Катя Кэхилл и исполнительный продюсер Гай Кэррингтон.

    В этом году вручение премии будет необычным в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Вручение премии будет проходить в онлайн-режиме без публики и номинантов в зале. Но к победителям премии ведущие в защитных смокингах придут прямо домой, чтобы вручить заветную статуэтку. Такие визиты станут частью онлайн-церемонии.

    Газета New York Times отметила, что если раньше организаторы предупреждали гостей о строгом дресс-коде, то на этой церемонии не исключено, что звезды телеэфира смогут получать премии в пижамах и другой домашней одежде.

    Трансляция вручения «Эмми» пройдет в воскресенье, 20 сентября. Вести церемонию из Лос-Анджелеса будет Джимми Киммел. Остальных номинантов будут подключать к прямому эфиру.

    Исполнительный продюсер Реджи Хадлин отметил, что вручение наград на этой церемонии будет каждый раз разным.

    «Некоторые из них могут не сработать, но мы сказали: „Давайте просто поэкспериментируем и заставим аудиторию немного расслабиться“», —заявил он.

    Номинантов на премию «Эмми» американская телеакадемия объявила еще в конце июля. Сериал «Хранители» от HBO заявлен в 26 номинациях. За ним следует сериал «Удивительная миссис Мейзел» с шансом забрать 20 статуэток.

    Ситуация с распространением коронавируса в США продолжает ухудшаться. Страна остается лидером по количеству выявления новых зараженных. Как сообщило ИА RNS, всего с начала пандемии коронавирус выявили у 6 674 411 американцев.

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