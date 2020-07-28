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    28 июля 2020, 21:05

    Объявлены номинанты на премию «Эмми»

    Кирилл Фролов

    Американская телеакадемия объявила претендентов на премию «Эмми». Церемония награждения должна пройти в Лос-Анджелесе 20 сентября.
    Объявлены номинанты на премию «Эмми»

    По числу номинаций лидирует сериал «Хранители» от HBO. Он поборется за 26 наград. За ним следует «Удивительная миссис Мейзел», у которой 20 номинаций.

    В категории «Лучший драматический сериал» соревнуются: «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Мандалорец», «Наследники», «Озарк», «Очень странные дела», «Убивая Еву» и «Корона».

    Лучшим комедийным сериалом 2020 года может стать: «Умерь свой энтузиазм», «Удивительная миссис Мейзел», «Белая ворона», «Метод Комински», «Шиттс Крик», «Чем мы заняты в тени», «В лучшем мире», «Мертв для меня».

    На звание лучшего мини-сериала претендуют: «Хранители», «Невероятное», «Миссис Америка», «И повсюду тлеют пожары», «Неортодоксальная».

    Лучшая роль первого плана (актрисы): Джоди Комер и Сандра О («Убивая Еву»), Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Оливия Колман («Корона»), Зендая («Эйфория»), Лора Линни («Озарк»), Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини («Мертв для меня»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»), Трэйси Росс («Черноватый»), Исса Рэй («Белая ворона»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

    Лучшая роль первого плана (актеры): Джейсон Бейтман («Озарк»), Стив Карелл («Утреннее шоу»), Стерлинг Браун («Это мы»), Брайан Кокс и Джереми Стронг («Наследники»), Билли Портер («Поза»), Майкл Дуглас («Метод Комински»), Энтони Андерсон («Черноватый»), Дон Чидл («Черный понедельник»), Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Юджин Леви («Шиттс Крик»), Рами Юссеф («Рами»).

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