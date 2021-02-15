СМИ узнали подробности о похоронах Ларри Флинта. Это будет большая вечеринка

Похороны основателя порнографического журнала Hustler Ларри Флинта превратят в одну большую вечеринку. Она пройдет в принадлежащем издателю ночном клубе Hustler в Лос-Анджелесе. Как сообщил журнал TMZ, церемония станет отражением образа жизни, который вел человек, построивший свою порноимперию.

В последний путь Ларри Флинта проводит группа стриптизерш Sexxy After Dark, которая постоянно работает в его клубе.

На сцене представят мемориал памяти знаменитого издателя. Завершит все запуск большого воздушного шара с крыши здания.

Весь вечер гости смогут пить фирменный коктейль Flynt Goldfinger на основе водки.

Попасть на церемонию сможет каждый. Но для этого нужно быть старше 21 года и заплатить 50 долларов за вход. Максимальная группа, которой разрешат войти составит четыре человека. Охранники и официанты намерены внимательно следить за соблюдением социальной дистанции между посетителями.

Ларри Флинт умер в минувший четверг, 11 февраля, в своем доме в Лос-Анджелесе. О причинах его ухода не сообщается. Последние 43 года он провел в инвалидном кресле после того, как в него выстрелил серийный убийца Джозеф Франклин. Несмотря на состояние своего здоровья Флинт всегда появлялся на публике в компании молодых девушек.