Умер главный порнограф Америки Ларри Флинт

На 79-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе умер издатель порножурнала Hustler Ларри Флинт. Сначала он использовал это издание для рекламы своего бизнеса, но затем оно стало воплощением воинствующей безвкусицы и разнузданного разврата, мишенью правозащитников и феминисток, а также символом свободы последней третий ХХ века.

Газета The Washington post сообщила что смерть Ларри подтвердил его брат Джимми Флинт, но ничего не сообщил о ее причинах. Порнодельцу неоднократно предъявляли иски, его сажали в тюрьму за неуважение и непристойные выпады в адрес суда. В 1978 году в него стрелял психопат Джозеф Франклин. С тех пор Флинт передвигался на инвалидной коляске — позолоченной и обшитой бархатом.

В отличии от своих конкурентов, Флинт предпочитал крупные планы и грубый гротеск. Playboy и Penthouse он считал слишком утонченными, и сделал ставку на грубый секс. За изображение женщины, которую прокручивала мясорубка на обложке номера Hustler от 1971 года его назвали «садистским порнографом».

Он также не побоялся опубликовать в августе 1975 года фотографии бывшей первой леди Жаклин Кеннеди Онассис, загорающей обнаженной на греческом острове Скорпиос. Изображения были куплены у папарацци за 18 тысяч долларов. Playboy и Penthouse отказались публиковать снимки.

При этом Ларри Флинт выступал против смертной казни, был сторонником однополых браков, критиковал американское вторжение в Ирак в 2003 году. Финансируемый им фонд многое сделал для исследования травм спинного мозга. Ларри Флинт боролся против жестокого обращения с детьми и насилия среди молодежи.

«Моя позиция такова, надо платить свою цену за жизнь в свободном обществе, и эта цена — терпимость к некоторым вещам, которые вам не нравятся», — сказал он в 1996 году.

В 2017 году он объявил вознаграждение в 10 миллионов долларов для того, кто предоставит материалы, способствующие импичменту президента США Дональда Трампа.