Мир 05 февраля 2023, 19:06 Ватикан назвал условие для встречи папы римского Франциска и патриарха Кирилла Глава МИД Ватикана: встреча папы римского и патриарха РПЦ возможна в мирных условиях РИА «Новости»

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Папа римский Франциск не оставил идеи встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но только в мирных условиях, чтобы беседа касалась только богословских вопросов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер.

Он подчеркнул, что до наступления мирного времени подготовка встречи предстоятелей двух христианских церквей не начнется.

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«Папа хочет встретиться с Кириллом не во время войны, чтобы ничто не отвлекало от богословских вопросов», — пояснил представитель Ватикана.

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Галлахер добавил, что сам находится в постоянном контакте с главой отдела внешних церковных отношений Русской православной церкви митрополитом Волоколамским Антонием.

В конце января черногорская газета Dan со ссылкой на источники в правительстве сообщила о подготовке встречи папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Подгорице. По словам собеседников журналистов, идея встречи принадлежала исполняющему обязанности премьера Черногории Дритану Абазовичу.