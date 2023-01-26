Общество 26 января 2023, 23:23 Папа римский согласился провести встречу с патриархом Кириллом в Черногории — СМИ Dan: Папа римский согласился встретиться с патриархом Кириллом в Черногории РИА «Новости»

Читать 360tv в

Папа римский Франциск согласился провести встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Черногории. Об этом сообщила местная газета Dan , ссылаясь на источник.

Идея встречи понтифика и патриарха принадлежит исполняющему обязанности премьера Черногории Дритану Абазовичу. Об этом он поговорил с Франциском во время визита в Ватикан в октябре 2022 года.

Реклама

«Могу вам сразу сказать, что принимаю приглашение Черногории стать хозяйкой новой встречи», — сказал Папа римский на встрече с Абазовичем.

По данным газеты, инициатива черногорского премьер-министра вошла в протоколы Ватикана. Идею обсудят с Русской православной церковью. Встреча зависит от множества факторов, в том числе от украинского конфликта, подчеркнули в издании.

Глава правительства Ватикана кардинал Пьетро Паролин уже говорил о том, что «двери открыты, и диалог не прерывается» между понтификом и Патриархом Кириллом.

По словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, папа римский Франциск считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к голосу рациональности и сесть за стол переговоров с российской стороной.