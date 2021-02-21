Вассерман объяснил, чем похожи Зеленский и Порошенко

Действующего и бывшего президентов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко объединяет одно: они оба одинаковым образом вынуждены идти против интересов большинства украинцев. Об этом заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Им обоим для их личных политических интересов необходимо отделение Украины от остальной России. Поэтому они оба вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины. То есть как личности они, несомненно, очень различаются, а как политические деятели вынуждены действовать одинаково», — цитирует Вассермана «Украина.ру».

Он добавил, что действующий глава Украины воспроизводит большую часть политики своего предшественника. По словам Вассермана, Зеленскому, как и Порошенко, выгодно создавать противоречия между Украиной и Россией. Собеседник предрек, что действующий украинский президент может продержаться на своем посту до конца срока при поддержке Соединенных Штатов, но потом «его выкинут как отработанный материал».

Ранее Вассерман оценил закрытие Зеленским трех телеканалов. Политолог отметил, что лидеру Украинского государства сейчас не до соблюдения законов и приличий — он готов на все, чтобы любым способом удержать власть.