Вассерман: Зеленский готов на все, чтобы хоть как-то удержаться во власти
Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что лидер Украины Владимир Зеленский ограничил вещание трех оппозиционных телеканалов.
«Зеленскому сейчас не до соблюдения законов и приличий. Он готов на все, чтобы хоть как-то удержаться во власти», — выразил уверенность специалист.
Он напомнил о другом ограничении, введенном Зеленским — запрет покупать в России вакцину от коронавируса и производить ее на территории Украины.
«Это очевиднейшее преступление. И понятно, что за это преступление его вряд ли кто-то гладит по головке. В таких условиях, когда его рейтинг трещит по швам», — добавил собеседник издания.