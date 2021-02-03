Вассерман: Зеленский готов на все, чтобы хоть как-то удержаться во власти

«Зеленскому сейчас не до соблюдения законов и приличий. Он готов на все, чтобы хоть как-то удержаться во власти», — выразил уверенность специалист.

Он напомнил о другом ограничении, введенном Зеленским — запрет покупать в России вакцину от коронавируса и производить ее на территории Украины.

«Это очевиднейшее преступление. И понятно, что за это преступление его вряд ли кто-то гладит по головке. В таких условиях, когда его рейтинг трещит по швам», — добавил собеседник издания.