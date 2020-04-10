Василий Небензя предложил в ООН отменить все санкции из-за пандемии
Обращение Василия Небензи опубликовано на сайте российского представительства. Политик отметил, что ООН является лучшей платформой для координации совместных усилий в борьбе с болезнью.
«В этом контексте мы призываем всех снять наложенные не ООН односторонние и многосторонние ограничительные меры и санкции в отношении развивающихся стран», — заявил Небензя.
Он напомнил, что речь идет о войне против невидимого противника, и чтобы одолеть врага, нужно преодолеть предрассудки, фобии и подозрения. Небензя подчеркнул, что борьба с COVID-19 станет «испытанием зрелости» для всех стран и призвал G20 составить план по восстановлению экономики после пандемии.
На Генассамблее ООН, состоявшейся 3 апреля, Россия уже предлагала отменить санкции, которые мешают многим странам бороться с пандемией коронавируса. Принятию резолюции воспрепятствовали США, Великобритания, ЕС, Грузия и Украина.