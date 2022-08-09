Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Белоруссии

Визовые ограничения вводятся в отношении 100 представителей властей Белоруссии и связанных с ними лиц, которые, с точки зрения Вашингтона, могут иметь отношение к «подрыву демократических институтов». Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 представителей режима или связанных с ними лиц за их участие в подрыве демократических институтов или нанесении им вреда, а также в препятствовании переходу к демократии в Белоруссии», — привел письменное заявление Блинкена ТАСС.

Кто конкретно будет внесен в черный список — не сообщается. Но уже известно, что визовые ограничения будут введены в отношении лиц, «занимающие высокие посты» в администрации президента Белоруссии, правоохранительных и судебных структурах, правительстве республики.

Еврокомиссия отказалась комментировать возможные визовые ограничения для россиян. В организации при этом заявили о готовности рассматривать новые санкционные ограничения.