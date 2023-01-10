10 января 2023, 05:46
Вашингтон призвали изменить позицию по Украине
Политолог Колдуэлл и философ Маитра призвали сенаторов США сменить позицию по Украине
Получившие большинство в Палате представителей Конгресса США республиканцы должны пересмотреть политику в отношении Украины. Такое мнение выразили политолог Дэн Колдуэлл и философ Сумантра Маитра в материале для Newsweek.
По мнению экспертов, у сенаторов есть два варианта: продолжить курс Джо Байдена или выработать новую политику по Украине с учетом нынешних реалий.
Реклама
«Первый вариант станет медвежьей услугой американскому народу и оскорблением республиканского электората, который все сильнее опасается, что поддержка Украины примет неограниченный характер», — подчеркнули авторы материала.
Реклама
Сенаторы должны признать, что на кону не стоят интересы США. Приоритетом может стать внутренняя политика, решение экономических проблем, добавили Колдуэлл и Маитр. Украина вытеснила тему Тайваня, хотя азиатский регион не менее важен для Вашингтона, подытожили авторы статьи.
Ранее японские СМИ назвали российское оружие, которое заставило поволноваться Вашингтон. Им оказались ракеты «Авангард».
США
Украина
Реклама
Реклама