Мир 10 января 2023, 05:46 Вашингтон призвали изменить позицию по Украине Политолог Колдуэлл и философ Маитра призвали сенаторов США сменить позицию по Украине РИА «Новости»

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Получившие большинство в Палате представителей Конгресса США республиканцы должны пересмотреть политику в отношении Украины. Такое мнение выразили политолог Дэн Колдуэлл и философ Сумантра Маитра в материале для Newsweek.

По мнению экспертов, у сенаторов есть два варианта: продолжить курс Джо Байдена или выработать новую политику по Украине с учетом нынешних реалий.

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«Первый вариант станет медвежьей услугой американскому народу и оскорблением республиканского электората, который все сильнее опасается, что поддержка Украины примет неограниченный характер», — подчеркнули авторы материала.

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Сенаторы должны признать, что на кону не стоят интересы США. Приоритетом может стать внутренняя политика, решение экономических проблем, добавили Колдуэлл и Маитр. Украина вытеснила тему Тайваня, хотя азиатский регион не менее важен для Вашингтона, подытожили авторы статьи.

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