Технологии 10 января 2023, 05:09 Названо российское оружие, ставшее «головной болью» США Shukan Gendai: перехват российских ракет «Авангард» средствами США невозможен Пресс-служба Минобороны

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Новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали настоящей «головной болью» для США, поскольку американские ПВО не могут с ними справиться, сообщило японское издание Shukan Gendai.

«Даже если „Авангард“ удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен. Более того, ракета двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет ее уничтожение», — поделился со СМИ военный эксперт Масаки Такабэ.

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Минобороны России заявило ранее, что ракета «Авангард» способна развивать скорость 28 Мах, что примерно равно 7,5 километра в секунду. Она может поразить цель, находящуюся на расстоянии шесть тысяч километров.

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При этом возле Чукотки расстояние между границами России и США составляет всего четыре километра. И этот факт вызывает у Вашингтона серьезные опасения. Но еще больше американская администрация боится сотрудничества России и Китая. Пекину пригрозили серьезными санкциями со стороны западных стран в случае помощи Москве.