Вашингтон пригрозил Китаю ответом в случае несоблюдения антироссийских санкций

США могут предпринять ответные шаги в том случае, если Китай не станет соблюдать антироссийские санкции. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги», — заявила Псаки в ходе брифинга с журналистами.

Она также добавила, что в настоящее время Китай соблюдает санкционый режим.

Ранее СМИ узнали подробности новых западных санкций против России. По информации агентства Bloomberg, новые санкции могут коснуться работы портов и российских судов. Также предполагается расширение списка лиц, в отношении которых внедряют персональные санкции.

Кроме того, предполагается усилить ограничения, наложенные на использование технологии военного назначения. Очередные антироссийские меры могут быть приняты уже 8 марта.

«Самый жесткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.