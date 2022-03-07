СМИ узнали подробности новых западных санкций против России

Западные страны разрабатывают новые санкции в отношении России. Сейчас завершаются подготовка и обсуждение очередных ограничений. Такое сообщение распространило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Агентство утверждает, что новые санкции могут коснуться работы портов и российских судов. Кроме того, западные оппоненты собираются расширить список лиц из РФ, находящихся под ограничениями.

Планируется также усиливать санкции, которые наложены на использование технологий в военной технике. По данным журналистов, очередные антироссийские меры могут быть введены уже 8 марта.

Ранее введение западных санкций против России прокомментировал французский президент Эммануэль Макрон. Он подтвердил, что Европа и США сейчас стараются расширить давление на Россию. Однако по словам Макрона, это не означает, что Франция в экономическом и дипломатическом смысле пытается воевать с РФ. Тем более это не касается рядовых французов, добавил президент.