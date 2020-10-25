Вашингтон объявил о новом гуманитарном перемирии в Карабахе

В 07:00 мск (08:00 по местному времени) в Нагорном Карабахе начнется режим прекращения огня. Об этом сообщил Госдепартамент США, отметивший свою помощь в проведении переговоров между главами МИД двух стран и сопредседателя Минской группы.

В заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте сказано, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря Стивеном Бигуном 24 октября. Оба подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, согласованного в Москве 10 октября.

«Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 08:00 по местному времени (12:00 по восточноевропейскому времени) 26 октября 2020 года. США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта», — заявило ведомство.

Бои на границе Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан участвуют в боестолкновениях и обстреливают военные и мирные объекты. В обеих республиках объявлено военное положение.