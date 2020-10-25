«Легкий случай». Трамп пообещал решить карабахский конфликт

Дональд Трамп назвал конфликтв Нагорном Карабахе «легким случаем» и пообещал урегулировать его.

«Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это „легкий случай“. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», — прокомментировал американский лидер конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Такое заявление он сделал на митинге в поддержку своей предвыборной кампании в штате Нью-Гэмпшир, пишет РИА «Новости».

Тем временем армянские военные сообщают о боях за Кубатлы.А ранее в воскресенье глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска взяли под контроль большую часть Кельбеджарского района.

27 сентября между двумя странами возобновились бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры.