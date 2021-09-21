Соединенные Штаты не намерены разрывать договоренность с Австралией по атомным подлодкам несмотря на явное недовольство Франции. Президент СГА Джозеф Байден хочет обсудить сделку со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по телефону.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. По данным ТАСС, журналисты спросили ее на брифинге, не планируют ли США отказаться от сделки.

«Нет, у нас нет [таких планов]», — ответила Псаки.

Она добавила, что телефонный разговор между главами США и Франции должен состояться в «ближайшие дни». Будут обсуждаться, в частности, общие интересы в регионах Индийского и Тихого океанов, глобальные вызовы и вопросы.

«Президент [США] в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников [с Францией] по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, и, конечно, обсудит недавние события и нашу текущую совместную работу по ряду вопросов», — уточнила Псаки.

Речь идет о создании нового партнерства Австралия, Великобритания и США — AUKUS. Канберра хочет к 2036 году построить не менее восьми атомных подводных лодок с помощь американских и британских технологий. При этом Австралия разорвала с Францией крупнейший в ее истории оборонный контракт.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан предсказал кризис в отношениях Парижа и Вашингтона. Он также добавил, что новый партнерский союз отразится на будущем НАТО.